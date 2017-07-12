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07. 12. 2017

МВФ потребовал прекратить атаки на НАБУ

Международный валютный фонд напоминает Украине, что антикоррупционные требования остаются ключевыми условиями сотрудничества. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, сообщается на официальном сайте фонда.

"Глубоко обеспокоена последними событиями в Украине, которые способны отмотать назад прогресс, достигнутый ранее в создании независимых органов по противодействию коррупции высокого уровня, в том числе Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – заявила она.

Глава МВФ подчеркнула, что борьба с коррупцией остается ключевым требованием не только западных партнеров, но также украинского общества.

Кроме того, антикоррупционные индикаторы являются ключевыми обязательствами правительства Украины по программе сотрудничества с МВФ и являются критичными условиями роста экономики.

"Мы настойчиво призываем украинскую власть и парламент защитить независимость НАБУ и САП. Мы также настоятельно призываем власть показать быстрый прогресс касательно законодательства, которое должно запустить работу независимого Антикоррупционного суда, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы. Создание суда является существенным условием для вынесения таких решений в коррупционных делах высокого уровня, которые заслуживали бы доверия", - говорится в заявлении Лагард.

Напомним, 29 ноября правоохранители задержали агента Национального антикоррупционного бюро при попытке передачи взятки первому заместителю председателя государственной Миграционной службы Дине Пимаховой.

В свою очередь, в НАБУ обнародовали фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов, полученных во время проведения негласных следственных действий в рамках спецоперации по внедрению детектива под прикрытием в организованную преступную группировку, действовавшую в Государственной миграционной службе Украины.

Позже президент Петр Порошенко прокомментировал конфликт между правоохранительными органами.

Источник: korrespondent.net

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