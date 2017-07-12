Меркель раскритиковала решение Трампа по Иерусалиму

Германия не одобряет решение американского президента внести дисбаланс в расстановку сил на Ближнем Востоке, признав Иерусалим столицей Израиля. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель Ангелы Меркель.

По словам Штеффена Зайберта, Меркель раскритиковала нововведение Вашингтона.

"Правительство Германии не поддерживает такую позицию, поскольку вопрос о статусе Иерусалима должен быть определен в рамках стратегии создания двух государств", - цитирует он слова канцлера.

Kanzlerin #Merkel zur Entscheidung von @POTUS Trump bzgl. Jerusalem: „Die Bundesregierung unterstützt diese Haltung nicht, weil der Status von Jerusalem im Rahmen einer 2-Staaten-Lösung auszuhandeln ist.“ — Steffen Seibert (@RegSprecher) 6 декабря 2017 г.

Как сообщал Корреспондент.net, 6 декабря Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепу начать подготовку к переводу американского посольства из Тель-Авива.

Президент Израиля Реувен Ривлин назвал решение американского лидера лучшим подарком к предстоящему 70-летию еврейского государства.

В то же время, правящее в секторе Газа движение ХАМАС заявило, что решение президента США Дональда Трампа "открывает врата ада".

Источник: korrespondent.net