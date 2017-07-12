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07. 12. 2017

На границе задержали пять бетономешалок из Крыма

Пограничники и сотрудники таможни задержали пять автомобилей-бетономешалок HOWO на российско-украинской границе, передает Госпогранслужба.

Автомобили прибыли в пункт пропуска Бачевск с территории России. Согласно документам они принадлежат одному из предприятий, зарегистрированном в Украине.

"В ходе проверки правоохранители предварительно установили, что в конце 2014 указанные транспортные средства были вывезены на временно оккупированную территорию АР Крым, откуда в дальнейшем через временно недействующий пункт пропуска Керчь-паромная переправа незаконно были перемещены в Россию", – говорится в сообщении.

Сейчас автомобили 2007-2008 годов выпуска изъяты для принятия дальнейшего правового решения. На руководителя предприятия составлены административные материалы.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Луганской области контрабандисты пытались вывезти в Россию четыре тонны меда.

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Источник: korrespondent.net

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