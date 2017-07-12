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07. 12. 2017

ЕК подала в суд на Чехию, Венгрию и Польшу

В Суд Евросоюза попала жалоба от Еврокомиссии на Чехию, Венгрию и Польшу за невыполнение обязательств по перемещению мигрантов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

15 июня 2017 года Еврокомиссия начала процедуру против Чехии, Венгрии и Польши. Ответы, предоставленные тремя государствами-членами, не удовлетворили ЕК, и она решила перейти к следующему этапу производства.

"Несмотря на подтверждение со стороны Суда ЕС о действительности схемы переселения, Чехия, Венгрия и Польша продолжают не выполнять свои юридические обязательства. Полученные ответы были неудовлетворительными, и они не свидетельствовали о том, что страны будут способствовать выполнению решения о переселении", - говорится в заявлении.

Еврокомиссия отмечает, что в то время как все остальные государства в последние месяцы участвуют в схеме перемещения, Венгрия вообще не принимает в ней участия с самого начала, Польша не переселила ни одного мигранта с декабря 2015 года, Чехия не участвует в схеме с августа 2016 года и не брала на себя новых обязательств больше года.

Как сообщалось в исследовании американского социологического центра Pew Research Center, число мусульман в Европе в течение ближайших 30 лет резко возрастет.

Источник: korrespondent.net

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