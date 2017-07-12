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07. 12. 2017

Активистка Femen разделась в лагере Саакашвилли

Под стенами Верховной Рады прошла очередная акция Femen - обнаженная женщина появилась в лагере Саакашвили в четверг, 7 декабря.

Возле главной сцены митинга в поддержку Михаила Саакашвили активистка без одежды начала размахивать веслом и свистеть в свисток.

 Femen обнажились в лагере Саакашвили на Грушевского (фото: ЕРА/UPG)

На груди женщины были надписи «Петя» и «Михо», а на животе нецензурная фраза. Представительница Femen ударила одного из митингующих веслом, после чего произошла небольшая потасовка и женщину задержали полицейские. 

 Представительница Femen в лагере Саакашвили (фото: ЕРА/UPG)
 
 
Femen обнажились в лагере Саакашвили в Киеве (фото: ЕРА/UPG)
 Femen в лагере Саакашвили задержали полицейские (фото: Страна.ua)

Напомним, митинг в поддержку Саакашвили проходит с 5 декабря. После задержания политика силовиками, активисты освободили бывшего губернатора Одессы. В среду, 6 декабря, правоохранительные органы пытались обнаружить Саакашвили в лагере под Верховной радой, где собрались сторонники политика.

 Михаил Саакашвили в лагере под ВР (фото: ЕРА/UPG)
 
  Михаил Саакашвили в лагере под ВР (фото: ЕРА/UPG)
 
 Лагерь в поддержку Саакашвили  (фото: ЕРА/UPG)

Источник: korrespondent.net

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