Активистка Femen разделась в лагере Саакашвилли

Под стенами Верховной Рады прошла очередная акция Femen - обнаженная женщина появилась в лагере Саакашвили в четверг, 7 декабря.

Возле главной сцены митинга в поддержку Михаила Саакашвили активистка без одежды начала размахивать веслом и свистеть в свисток.

Femen обнажились в лагере Саакашвили на Грушевского (фото: ЕРА/UPG)

На груди женщины были надписи «Петя» и «Михо», а на животе нецензурная фраза. Представительница Femen ударила одного из митингующих веслом, после чего произошла небольшая потасовка и женщину задержали полицейские.

Представительница Femen в лагере Саакашвили (фото: ЕРА/UPG) Femen обнажились в лагере Саакашвили в Киеве (фото: ЕРА/UPG)

Femen в лагере Саакашвили задержали полицейские (фото: Страна.ua)

Напомним, митинг в поддержку Саакашвили проходит с 5 декабря. После задержания политика силовиками, активисты освободили бывшего губернатора Одессы. В среду, 6 декабря, правоохранительные органы пытались обнаружить Саакашвили в лагере под Верховной радой, где собрались сторонники политика.

Михаил Саакашвили в лагере под ВР (фото: ЕРА/UPG)

Михаил Саакашвили в лагере под ВР (фото: ЕРА/UPG)

Лагерь в поддержку Саакашвили (фото: ЕРА/UPG)

Источник: korrespondent.net