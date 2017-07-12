Активистка Femen разделась в лагере Саакашвилли

Под стенами Верховной Рады прошла очередная акция Femen - обнаженная женщина появилась в лагере Саакашвили в четверг, 7 декабря.
Возле главной сцены митинга в поддержку Михаила Саакашвили активистка без одежды начала размахивать веслом и свистеть в свисток.
На груди женщины были надписи «Петя» и «Михо», а на животе нецензурная фраза. Представительница Femen ударила одного из митингующих веслом, после чего произошла небольшая потасовка и женщину задержали полицейские.
Напомним, митинг в поддержку Саакашвили проходит с 5 декабря. После задержания политика силовиками, активисты освободили бывшего губернатора Одессы. В среду, 6 декабря, правоохранительные органы пытались обнаружить Саакашвили в лагере под Верховной радой, где собрались сторонники политика.
Источник: korrespondent.net