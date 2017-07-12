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07. 12. 2017

Полиция штурмовала крупнейший рынок Николаева


Рано утром 7 декабря на крупнейшем рынке Николаева произошла стрельба, бросание гранат и полицейский штурм. В 7 утра, когда там не было ни продавцов, ни покупателей, на территорию ворвались 15 вооруженных парней и окружили здание администрации рынка, сообщает ТСН.

Трое ее охранников закрылись внутри. Тогда, нападавшие начали стрелять по окнам и бросили в помещение газовые гранаты, выломали решетку и прорвались внутрь.

Неизвестные похитили 300 тысяч гривен из кассы и избили охранников. Но те успели вызвать полицию. Прибыло четыре экипажа патрульных. Чтобы освободить людей, полицейские пошли на штурм здания. Всех нападавших задержали.

Двое охранников и один полицейский в больнице. Администрация рынка говорит, что это была попытка захвата рынка бывшими владельцами.

«Все мужчины из разных областей Украины и объяснить, почему они сейчас находятся здесь и что здесь происходило, пока отказываются», - говорит глава Управления НП в Николаевской области Инна Парфенова.

Напомним, 4 декабря неизвестные со стрельбой ограбили ювелирный магазин, расположенный на Центральном рынке Николаева.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Николаевской области трое в масках ограбили пенсионера-бизнесмена, забрав у него 19 тысяч гривен и карабин.

Источник: korrespondent.net

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