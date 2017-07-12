Климкин провел встречу с Волкером в Вене

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе заседания совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провел встречу со спецпредставителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером.

Об этом сообщила в Twitter спикер МИД Марьяна Беца.

"Важная и теплая встреча с Куртом Волкером на полях Совета министров ОБСЕ", – написала Беца.

Она также добавила, что в выступлении на заседании Климкин уделил основное внимание продолжающейся агрессии России против Украины и необходимости поиска эффективных механизмов борьбы с ней.

Как сообщал Корреспондент.net, 7 декабря в Вене началось 24-е заседание совета министров ОБСЕ. В его работе принимает участие государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Он, в частности, в ходе выступления заявил, что санкции против России будут до тех пор, пока Кремль вернет Крым Украине.

Климкин: ОБСЕ следует ужесточить санкции против РФ

Источник: korrespondent.net