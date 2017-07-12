07 декабря 2017, четверг, 20:13
0°C
Завтра +1°C
0°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,4
07. 12. 2017

Эрдоган пересмотрит границы между Турцией и Грецией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в ходе исторического государственного визита в Грецию в четверг, 7 декабря, предъявил Афинам территориальные претензии, раскритиковал обращение греческих властей с представителями турецкого меньшинства и обвинил Евросоюз в затягивании реализации договора о беженцах. "Воздушные и морские границы можно было бы улучшить", - сказал Эрдоган. Еще до отбытия в Афины турецкий президент поставил под сомнение Лозанский договор от 1923 года. По этому договору Греция получила почти все острова в Эгейском море у побережья Турции. С тех пор между Турцией и Грецией не прекращаются споры о точном прохождении границы.

Правительство в Афинах раздраженно отреагировало на претензии Эрдогана, подчеркнув, что его визит должен способствовать "построению мостов, а не стен". Президент Греции Прокопис Павлопулос исключил возможность пересмотра Лозанского договора. "Для нас этот договор не является предметом торга. Он не требует ни пересмотра, ни обновления", - указал он в ходе встречи с Эрдоганом в Афинах.

Эрдоган обвинил власти Греции в том, что они, вопреки договору, не позволяют турецкому меньшинству выбирать муфтиев, а назначают их сами. Президент Турции подчеркнул, что для него защита прав этнических турок является высшим приоритетом. 8 декабря он посетит турецкую общину во Фракии в северной части Греции.

Реджеп Тайип Эрдоган также обвинил Евросоюз в невыполнении обещаний в экономической сфере, вытекающих из заключенного между сторонами пакта о реадмиссии нелегальных мигрантов. Евросоюз не выполнил ни одного из своих обещаний в этой сфере, в то время как Турция выполнила все свои обязательства, сказал Эрдоган. Он, в частности, обвинил ЕС а невыплате обещанной финансовой помощи.

Между тем президент Греции Павлопулос высказался за сближение Турции с Евросоюзом. При этом он, однако, отметил, что Анкара должна соблюдать международные договоры и выполнить условия для дальнейшего сближения с ЕС.

Это первый визит президента Турции в Грецию за последние 65 лет. Эрдоган уже посещал Грецию, однако, лишь в должности премьер-министра Турции. При Эрдогане исторически сложные отношений между Турцией и Грецией, несмотря на все трудности, улучшились. Эрдоган поддерживает добрые отношения с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В понедельник утром сантехник Сидоров был найден убитым в подъезде своего дома. Соседи утверждают, что видели его таким уже не раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.