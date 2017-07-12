ИГИЛ переходит в киберпространство – разведка США

После поражения в Ираке и Сирии ИГИЛ активизируется в Интернете и таким образом может достигать большого числа сторонников в разных странах, сообщает Reuters.

"Возможности ИГ достигать своих сторонников по всему миру через крепкую хватку в социальных сетях беспрецедентны и дают группировке шанс достичь большого числа экстремистов внутри разных стран", – заявила глава разведки в Национальном контртеррористическом центре США Лора Шайо.

Представитель комитета по нацбезопасности и государственным вопросам Рон Джонсон согласился с этим высказыванием, заявив, что "новый халифат" теперь расположен в киберпространстве.

Напомним, около 26 тысяч боевиков террористической группировки "Исламское государство" могут устремиться в европейские страны после поражения в Ираке и Сирии.

Также по мнению американского генерала Райана Диллона, возглавляющего ведомство по делам международной коалиции против ИГ в посольстве США в Лондоне, в настоящее время ведется отчаянная борьба с террористами, однако они по-прежнему способны причинить вред Европе, в частности, Великобритании и Франции.

Ранее сообщалось, что террористическая группировка Исламское государство призывает фанатиков фокусировать теракты на детях. Об этом лидеры организации сообщили на своем закрытом канале в одной из социальных сетей.

Как сообщалось, Путин заявил о полном разгроме ИГИЛ в Сирии. Ранее боевики ИГИЛ взорвали машину в Дейр-эз-Зор, в результате чего погибли десятки людей.

Источник: korrespondent.net