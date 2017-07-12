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07. 12. 2017

МИД рекомендует украинцам не ездить в Иерусалим

Министерство иностранных дел Украины рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в израильский город Иерусалим в связи с массовыми протестами. Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.

"В связи с решением президента США о признании Иерусалима столицей Израиля и о переводе посольства США в Иерусалим, существует вероятность обострения ситуации безопасности на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме из-за террористических угроз", – говорится в сообщении.

Также гражданам Украины рекомендуют избегать посещения в ближайшем времени этих мест, а тем, кто уже находится в Израиле, советуют быть бдительными и избегать скопления людей.

Как сообщал Корреспондент.net, 6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

В свою очередь глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Иерусалим − вечная столица Палестины.

В четверг, 7 декабря, на улицах Иерусалима начались беспорядки после указа Трампа.

Источник: korrespondent.net

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