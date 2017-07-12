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07. 12. 2017

В Сумской области почтальон выдала вместо пенсий сувениры

В Сумской области почтальон, разносившая пенсии, вкладывала к настоящим купюрам сувенирные. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Об одной такой махинации правоохранителям стало известно от 87-летней пенсионерки. Об обмане бабушка узнала, когда пыталась расплатиться сувенирными бумажками за машину дров.

Теперь правоохранители проверят сбережения почти ста пенсионеров, чтобы выяснить,сколько еще могла обмануть почтальон.

Сама же женщина призналась только в одном случае мошенничества. Все объяснила затруднительным материальным положением. Почтальон пообещала бабушке вернуть настоящие деньги.

Полиция мошенницу не задерживала.

Женщину отстранили от раздачи пенсий, но она продолжает работать в отделении почты.

Напомним, в Житомирской области задержали пенсионерку-мошенницу.

Источник: korrespondent.net

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