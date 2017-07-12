Венгрия призвала направить ОБСЕ на Закарпатье

Венгрия призвала ОБСЕ направить постоянную миссию в Закарпатскую область в связи с "напряженностью" в регионе. Об этом в четверг, 7 декабря, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.

"Венгрия поддерживает Украину во многих сферах... Мы финансируем много инфраструктурных и институциональных проектов, именно поэтому принятие парламентом закона об образовании в сентябре этого года стало для нас настоящим разочарование. Этот закон отнимает существующие права лиц, принадлежащих к нацменьшинствам, что касается образования и обучения на родном языке. Он абсолютно противоречит двусторонним и многосторонним обязательствам Украины, включая обязательства по ОБСЕ", – сказал он.

Вскоре Сийярто перешел к так называемому вопросу напряженной ситуации в Закарпатской области.

"Леди и джентльмены, мы обеспокоены напряженностью в Закарпатской области, где проживает 150 тысяч венгров. Там происходили антивенгерские демонстрации, к которым присоединились жители других регионов Украины, в ходе которых происходили надругательства над национальными символами и скандировались антивенгерские лозунги. В связи с этим мы настаиваем на постоянном присутствии специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Закарпатской области", – заявил Сийярто.

Напомним, ранее Сийярто заявил, что Украина, приняв новый закон об образовании, нарушила обязательства перед НАТО, поэтому должна отозвать его.

Источник: korrespondent.net