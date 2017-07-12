В Литве перевернулся автобус с детьми: 10 пострадавших

В Литве съехал с дороги и перевернулся автобус с детьми. Пострадали 10 человек, из них в тяжелом состоянии трое, передает Delfi.

"Вильнюсская полиция получила сообщение о том, что в Укмергском районе, в деревне Якутишкяй, на дороге Делтува-Буконис, с дороги съехал и перевернулся автобус с детьми", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в автобусе кроме детей и водителя ехали еще два учителя и две мамы.

В реанимацию Укмергской больницы доставлены двое учеников и одна учительница, рассказал главврач больницы Римвидас Цивилка.

"Доставили много людей. Тяжело пострадали трое – двое детей и учительница, они находятся в реанимации. В травматологическое отделение был доставлен и один мужчина – у него сломана рука. Несколько детей находятся в хирургическом отделении, у них на теле раны, которые надо зашивать под наркозом, но эти травмы нетяжелые. Много детей с небольшими травмами – царапины, у нескольких диагностировали перелом ключицы. В приемном отделении есть несколько детей – наблюдаем за их состоянием", – сказал врач.

Всего в автобусе находились 35 учеников из двух третьих классов, которых везли в Вильнюс на спектакль.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в сирийском Хомсе взорвался пассажирский автобус, в результате чего погибли семь человек.

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Источник: korrespondent.net