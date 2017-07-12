Рада увеличила зарплаты нардепов

Верховная Рада приняла постановление № 7172 о финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины, "за" проголосовали 235 народных депутатов. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает 112 Украина.

Постановление предусматривает, что должностной оклад нардепов будет приравнен к окладу членов правительства с привязкой к прожиточному минимуму, установленному для трудоспособных лиц на 1 января нынешнего года.

Наряду с этим месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов нардепа предлагают установить на уровне 25 таких же прожиточных минимумов.

Согласно приложению, председателю ВРУ предлагают назначить оклад в размере 18 528 грн, первому заместителю – 17 756 грн, заместителю – 16 984 грн, а члену комитета – 15 440 грн. Речь идет непосредственно об окладах без учета надбавок и премий.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2018 году предусмотрен рост минимальной зарплаты населения, а уровень средней заработной платы в стране необходимо довести до десяти тысяч гривен.

Источник: korrespondent.net