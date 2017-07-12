Бойцы АТО бросили в мусорный бак врача, из-за которого остались без пенсий

Ветераны АТО опустили в мусорный бак главу медико-социальной экспертизы по назначению инвалидности Днепропетровской области, сообщает ТСН.

Бойцы уверенны, что из-за него уже несколько месяцев не получают пенсий по инвалидности.

Чтобы подтвердить свой статус, раненые бойцы должны периодически проходить медобследование специальной комиссии, однако уже несколько месяцев врачи ее переносят. А нет заключения медиков - нет и пенсий.

Председатель Центра утверждает: комиссию не назначает, потому что все документы бойцов изъяла полиция в рамках расследования уголовного дела. Ветераны АТО в свою очередь уверены: дела врачу давно вернули.

Во время споров медиков и бойцов возникла толкотня, главврача бросили в мусорный бак, который стоял рядом.

Ранее на Виннитчине чиновнику устроили "мусорную люстрацию". А в Конотопе активиста, бросившего в мусорный бак мэра, крупно оштрафовали.

Источник: korrespondent.net