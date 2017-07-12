В Виннице спасатели вытащили из ледяной воды молодого лебедя, который не смог улететь в теплые края. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщили в пресс-службе областного ГСЧС.

Так, 6 декабря в службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на Вишенском озере в Виннице в ледяной воде находится молодой лебедь.

Винничане, которые находились возле водоема и длительное время подкармливали птицу, сообщили спасателям, что уже несколько дней лебедь не поднимается с места и нуждается в ветеринарной помощи.

Спасателям понадобилось почти два часа для того, чтобы поймать и изъять птицу из воды.

Сейчас молодой лебедь передан в частный зоодворик, где он будет находиться под наблюдением ветврача.

Cмотрите фотогалерею: В Виннице вытащили из ледяной воды лебедя

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области неизвестные среди белого дня жестоко убили трех лебедей.

Источник: korrespondent.net