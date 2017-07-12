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07. 12. 2017

Нардепы разрешили теле- и радиовещание в зоне АТО без лицензии

Верховная Рада разрешила теле- и радиовещание без лицензии в зоне АТО и вблизи админграницы с Крымом. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает 112 Украина.

Так, за изменения в некоторые законы по поводу временных разрешений на вещание N6565 во втором чтении и в целом проголосовал 241 депутат. 

Предусмотрено, что для работы телерадиоорганизаций вблизи линии разграничения на Донбассе и админграницы с Крымом достаточно временного разрешения Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. 

Сначала планировалось распространить такое разрешение на все пограничные районы, где с территории соседних стран распространяются программы страны-агрессора. Например, на те районы Одесской области, которые граничат с Приднестровьем. Но депутаты от фракции Самопомич отказались поддерживать такое предложение. 

После нескольких безуспешных голосований глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар с голоса предложила определение понятия "территории с особым режимом вещания", для которых и упростили порядок получения разрешений на вещание.

"Наше обязательство – решить вопрос по крайней мере с зоной АТО и Крымом. И поэтому на требование фракции Самопомич я предлагаю редакцию, что "территории с особым режимом вещания" – это районы Украины, граничащие с временно оккупированной территорией Украины АР Крым, город Севастополь, районами Донецкой и Луганской областей и, соответственно, далее по тексту", – сказала Сюмар.

Напомним, ранее Верховная Рада дала добро на финансирование крымских телеканалов.

Источник: korrespondent.net

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