Нардепы разрешили теле- и радиовещание в зоне АТО без лицензии

Верховная Рада разрешила теле- и радиовещание без лицензии в зоне АТО и вблизи админграницы с Крымом. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает 112 Украина.

Так, за изменения в некоторые законы по поводу временных разрешений на вещание N6565 во втором чтении и в целом проголосовал 241 депутат.

Предусмотрено, что для работы телерадиоорганизаций вблизи линии разграничения на Донбассе и админграницы с Крымом достаточно временного разрешения Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Сначала планировалось распространить такое разрешение на все пограничные районы, где с территории соседних стран распространяются программы страны-агрессора. Например, на те районы Одесской области, которые граничат с Приднестровьем. Но депутаты от фракции Самопомич отказались поддерживать такое предложение.

После нескольких безуспешных голосований глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар с голоса предложила определение понятия "территории с особым режимом вещания", для которых и упростили порядок получения разрешений на вещание.

"Наше обязательство – решить вопрос по крайней мере с зоной АТО и Крымом. И поэтому на требование фракции Самопомич я предлагаю редакцию, что "территории с особым режимом вещания" – это районы Украины, граничащие с временно оккупированной территорией Украины АР Крым, город Севастополь, районами Донецкой и Луганской областей и, соответственно, далее по тексту", – сказала Сюмар.

Напомним, ранее Верховная Рада дала добро на финансирование крымских телеканалов.

Источник: korrespondent.net