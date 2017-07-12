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07. 12. 2017

Во Франции призвали обеспечить независимость НАБУ

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон в четверг, 7 декабря, призвал украинские власти обеспечить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и создать антикоррупционный суд. Об этом говорится в заявлении французского дипломата.

"Эффективность в борьбе с коррупцией в Украине зависит, кроме прочего, от обеспечения независимости НАБУ и создания Антикоррупционного суда", – отметила Дюмон.

"С сожалением отмечаем, что парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, несмотря на позицию своего руководителя, не смог выполнить свою работу, которую ждут украинцы в этой сфере. Призываем политическое руководство сделать все необходимо, чтобы все антикоррупционные органы могли выполнять свою миссию в надлежащих условиях", – добавил посол Франции.

Напомним, 29 ноября правоохранители задержали агента Национального антикоррупционного бюро при попытке передачи взятки первому заместителю председателя государственной Миграционной службы Дине Пимаховой.

В свою очередь в НАБУ обнародовали фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов, полученных во время проведения негласных следственных действий в рамках спецоперации по внедрению детектива под прикрытием в организованную преступную группировку, действовавшую в Государственной миграционной службе Украины.

Позже президент Петр Порошенко прокомментировал конфликт между правоохранительными органами.

Источник: korrespondent.net

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