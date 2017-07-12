Климкин обсудил с Лавровым вопрос обмена заложниками

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым вопрос обмена заложниками. Об этом в четверг, 7 декабря, глава украинского министерства сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

"Обсудили вопросы обмена заложниками с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", – заявил Климкин.

По его словам, в министерстве надеются решить этот вопрос в ближайшие недели, поскольку "речь идет о людях и их близких".

З МЗС РФ Лавровим обговорив питання обміну заручниками. Маємо реально просунутися у цьому питанні у наступні тижні. Йдеться про людей та їхніх близьких. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 декабря 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Павел Климкин встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым в Вене в четверг, 7 декабря, чтобы обсудить вопрос политзаключенных.

Как сообщал Корреспондент.net, представитель гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко анонсировала самый масштабный обмен пленными до Нового года.

Источник: korrespondent.net