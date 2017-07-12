Жители Балаклеи получат шесть миллионов помощи

Жители взорванной Балаклеи получат 6 миллионов гривен помощи. Соответствующие изменения внесли в областной бюджет в четверг, 7 декабря, в ходе сессии облсовета, передает пресс-служба Харьковской ОГА.



Как сообщили в Департаменте социальной защиты населения ОГА, ранее выделенных 30 млн грн оказалось недостаточно. Более 430 заявлений о предоставлении денежной помощи оставались без рассмотрения.

"Некоторые семьи нуждаются в этой помощи. При первом обследовании в их домах не были учтены разрушенные балконы, лоджии и т. п. Кроме того, есть семьи, которые только вернулись в город, они тоже нуждаются в помощи", – пояснил председатель Балаклейской РГА Степан Масельский.

Также, согласно изменениям в бюджет, дополнительные 6 млн грн направят на единовременную выплату жителям Харьковской области, которые находятся в сложной жизненной ситуации.

"В основном, жители области обращаются с просьбой предоставить средства на лечение. Мы выдали материальной помощи на 30 млн грн, до конца года у нас остается еще 4 млн грн. Но для того, чтобы удовлетворить потребности всех заявителей, до конца года нам нужно еще 20 млн грн. Те средства, которые сегодня выделяются, – 6 млн грн – это реальные средства, которые пойдут на помощь нашим жителям. Лечение дорогостоящее, и мы должны их выделить", – отметил директор Департамента социальной защиты населения ОГА Юрий Шпарага.

Напомним, ранее Харьковский областной совет принял решение о выделении 30 млн гривен на восстановление и ремонт частных жилых домов в Балаклейском районе, которые пострадали от взрывов на армейском складе боеприпасов.

Источник: korrespondent.net