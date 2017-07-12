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07. 12. 2017

Премьер-министр Польши подала в отставку

Премьер-министр Польши Беата Шидло подала в отставку. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает польское агентство PAP.

Отмечается, что политический комитет партии Право и справедливость принял отставку Шидло и выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру действующего вице-премьера правительства Польши, министра развития и финансов Матеуша Моравецкого.

О причинах отставки Шидло не сообщается.

Напомним, Шидло стала премьер-министром Польши после парламентских выборов 25 октября 2015 года.

Источник: korrespondent.net

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