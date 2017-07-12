Рада внесла изменения в Налоговый кодекс

Верховная Рада Украины внесла изменения в Налоговый кодекс Украины. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает РБК-Украина.

Соответствующее решение поддержали 252 нардепа.

Так, был принят закон О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году. Закон предусматривает индексацию ставок налогов, установленных в абсолютных значениях, а именно: увеличение ставок экологического налога с учетом индекса потребительских цен на 11,2%; увеличение ставок рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых и т.п.

Также законом предусмотрено постепенное (до 2025 года) повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий. А именно в 2018 году – на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16,7 % (то есть, с учетом предыдущей индексации в среднем на 29,7%), а в последующие годы – на 20% до уровня, эквивалентного 90 евро за 1000 штук. Закон принят с учетом технико-юридических правок.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла постановление № 7172 о финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины, а также дала добро на финансирование крымских телеканалов.

Источник: korrespondent.net