Болезнь не пустила Саакашвили на вече под Раду

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не смог присутствовать на вече своих сторонников вечером 7 декабря возле Верховной Рады в Киеве из-за простуды. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.









Саакашвили под Радой. Столкновения и гоп-компания "Все-таки известные события вторника не прошли мимо меня. Вчера у меня сел голос, а сегодня поднялась температура, но к маршу 10.12 обещаю снова быть в строю рядом с вами! Хочу еще раз поблагодарить каждого из вас за невероятную поддержку, спасибо! Увидимся 10.12 в 12.00 на Майдане", – написал Саакашвили.

Напомним, в течение всего дня журналисты не видели Саакашвили в палаточном городке у Рады, в котором, по утверждению его сторонников, политик живет после того, как 5 декабря активисты отбили его у силовиков.

Источник: korrespondent.net