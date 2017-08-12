08 декабря 2017, пятница, 00:30
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,4
08. 12. 2017

Болезнь не пустила Саакашвили на вече под Раду

 
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не смог присутствовать на вече своих сторонников вечером 7 декабря возле Верховной Рады в Киеве из-за простуды. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
 
"Все-таки известные события вторника не прошли мимо меня. Вчера у меня сел голос, а сегодня поднялась температура, но к маршу 10.12 обещаю снова быть в строю рядом с вами! Хочу еще раз поблагодарить каждого из вас за невероятную поддержку, спасибо! Увидимся 10.12 в 12.00 на Майдане", – написал Саакашвили.

 

Саакашвили под Радой. Столкновения и гоп-компания
 
Напомним, в течение всего дня журналисты не видели Саакашвили в палаточном городке у Рады, в котором, по утверждению его сторонников, политик живет после того, как 5 декабря активисты отбили его у силовиков.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В понедельник утром сантехник Сидоров был найден убитым в подъезде своего дома. Соседи утверждают, что видели его таким уже не раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.