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08. 12. 2017

Активисту Балуху в Крыму выдвинули новое обвинение

 
Украинскому активисту Владимиру Балуху в Крыму выдвинули обвинение по новой статье – якобы за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Об этом сообщила в четверг, 7 декабря, неправительственная организация Крымская правозащитная группа.
 
"По информации адвокатов, 6 декабря Владимиру Балуху вручили постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Обвинение выдвинуто в рамках уголовного дела, открытого во время содержания активиста в СИЗО Симферополя. Ранее по этому делу Владимира обвиняли по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", – говорится в сообщении организации.
 
Замена статьи в обвинении ведет к более серьезным последствиям для украинца. Вероятность того, что в рамках этого уголовного дела его снова отправят в СИЗО, достаточно велика, считают эксперты.
 
Напомним, 4 августа Балуха в Крыму приговорили к трем годам семи месяцам колонии. В декабре 2016 года его арестовали и предъявили обвинение в хранении боеприпасов.

Правозащитники требуют санкций против фигурантов дела Балуха
 
1 декабря 2017 года суд изменил меру пресечения Балуху на домашний арест на два месяца.

Источник: korrespondent.net

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