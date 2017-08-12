Активисту Балуху в Крыму выдвинули новое обвинение

Украинскому активисту Владимиру Балуху в Крыму выдвинули обвинение по новой статье – якобы за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Об этом сообщила в четверг, 7 декабря, неправительственная организация Крымская правозащитная группа.

"По информации адвокатов, 6 декабря Владимиру Балуху вручили постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Обвинение выдвинуто в рамках уголовного дела, открытого во время содержания активиста в СИЗО Симферополя. Ранее по этому делу Владимира обвиняли по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", – говорится в сообщении организации.

Замена статьи в обвинении ведет к более серьезным последствиям для украинца. Вероятность того, что в рамках этого уголовного дела его снова отправят в СИЗО, достаточно велика, считают эксперты.

Напомним, 4 августа Балуха в Крыму приговорили к трем годам семи месяцам колонии. В декабре 2016 года его арестовали и предъявили обвинение в хранении боеприпасов.



Правозащитники требуют санкций против фигурантов дела Балуха

1 декабря 2017 года суд изменил меру пресечения Балуху на домашний арест на два месяца.

Источник: korrespondent.net