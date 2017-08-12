Верховная Рада приняла госбюджет-2018

Верховная Рада вечером 7 декабря во втором чтении и в целом поддержала государственный бюджет Украины на 2018 год.

За проект государственного бюджета Украины с изменениями на 2018 год проголосовали 273 депутата.

Доходы госбюджета на следующий год установили в сумме 913 млрд 613 млн 702,5 тыс грн, в том числе доходы общего фонда – 839 млрд 837 млн 370,4 грн и доходы спецфонда – 73 млрд 776 млн 332,1 тыс. грн.

Расходы предусмотрены в сумме 988 млрд 634 млн 334,5 тыс грн, в том числе из общего фонда - 906 млрд 650 млн 267,4 тыс грн и спецфонда – 81 млрд 984 млн 67,1 тыс. грн.

Предельный объем дефицита бюджета определен в сумме 81 млрд 849 млн 380 тыс грн, в том числе общего фонда – 61 млрд 735 млн 945,1 тыс. грн и спецфонда – 20 млрд 113 млн 434,9 тыс. грн.

Минимальная зарплата – 3 723 грн в месяц и 22,41 грн за час.

Прожиточный минимум в расчете на месяц на одно лицо в 2018 году составит с 1 января 2018 года – 1700 гривен, с 1 июля – 1777 гривен, с 1 декабря – 1853 гривны.



Госказначейство: Бюджет не выполнен на 17%



Напомним, ранее Кабинет министров опубликовал инфографику, которая показывает, на что потратят госбюджет в 2018 году.

Источник: korrespondent.net