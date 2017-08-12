США назвали условие для начала диалога с КНДР



Вопрос прямых переговоров между США и Северной Кореей не рассматривается до тех пор, пока Пхеньян не начнет процесс денуклеаризации. Об этом в четверг, 7 декабря, заявила официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт, передает РИА Новости.

"Вопрос прямых переговоров с Северной Кореей не рассматривается до тех пора, пока они не захотят начать процесс денуклеаризации. Это то, с чем согласна Россия, это то, с чем согласен Китай и многие другие страны. КНДР не демонстрирует никакого интереса в переговорах и в серьезных дискуссиях, когда они продолжают запускать баллистические ракеты", – сказала она.



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Напомним, ранее в КНДР заявили, что совместные военные учения США и Южной Кореи, а также недавние заявления американских чиновников свидетельствуют о подготовке Штатов к нанесению удара по Северной Корее.

Источник: korrespondent.net