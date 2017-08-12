Порошенко о принятии бюджета: Такого давно не бывало



Президент Украины Петр Порошенко позитивно отреагировал на принятие Верховной Радой государственного бюджета на 2018 год. Об этом он написал на своей странице в Facebook в ночь на 8 декабря. Президент Украины Петр Порошенко позитивно отреагировал на принятие Верховной Радой государственного бюджета на 2018 год. Об этом он написал на своей странице в Facebook в ночь на 8 декабря.

"Такого давно не бывало. К тридцать первому еще 24 дня, а Верховная Рада уже и бюджет проголосовала", – отметил глава государства.

Порошенко также сообщил, что на следующий год на строительство и ремонт дорог в стране заложили 40 миллиардов гривен.

"Децентрализация и дальше будет увеличивать финансовую основу местных общин. Стартует президентская инициатива реанимации сельской медицины, в амбулатории, ФАПы, скоростной Интернет инвестируем пять миллиардов", – написал президент.

Глава государства также отметил повышение минимальной заработной платы в 2018 году. По его мнению, это "детинизирует занятость, и, как и в этом году, подтянет реальную среднюю зарплату".







Рада приняла медреформу. Главные изменения "На армию предусмотрено 86 миллиардов гривен, что почти на 25% больше, чем в текущем году. Пятую часть бюджета будет использовано на вооружение и военную технику, что на 34% больше, чем в этом году", – добавил Порошенко.

Как сообщал Корреспондент.net , вечером 7 декабря Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала государственный бюджет Украины на 2018 год.

Источник: korrespondent.net