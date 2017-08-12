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08. 12. 2017

Порошенко о принятии бюджета: Такого давно не бывало


Президент Украины Петр Порошенко позитивно отреагировал на принятие Верховной Радой государственного бюджета на 2018 год. Об этом он написал на своей странице в Facebook в ночь на 8 декабря. 
 
"Такого давно не бывало. К тридцать первому еще 24 дня, а Верховная Рада уже и бюджет проголосовала", – отметил глава государства. 
 
Порошенко также сообщил, что на следующий год на строительство и ремонт дорог в стране заложили 40 миллиардов гривен. 
 
"Децентрализация и дальше будет увеличивать финансовую основу местных общин. Стартует президентская инициатива реанимации сельской медицины, в амбулатории, ФАПы, скоростной Интернет инвестируем пять миллиардов", – написал президент. 
 
Глава государства также отметил повышение минимальной заработной платы в 2018 году. По его мнению, это "детинизирует занятость, и, как и в этом году, подтянет реальную среднюю зарплату". 
 
"На армию предусмотрено 86 миллиардов гривен, что почти на 25% больше, чем в текущем году. Пятую часть бюджета будет использовано на вооружение и военную технику, что на 34% больше, чем в этом году", – добавил Порошенко.


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Как сообщал Корреспондент.net, вечером 7 декабря Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала государственный бюджет Украины на 2018 год. 

Источник: korrespondent.net

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