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08. 12. 2017

Рейтинг Трампа установил исторический антирекорд

 
Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг нового минимального значения. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные исследовательским центром Pew Research Center.
 
Согласно исследованию, только 32% американцев одобряют работу Трампа на посту президента, что является рекордно низким показателем за всю историю наблюдений.
 
При этом 63% опрошенных недовольны действиями американского лидера.
 
В августе рейтинг Трампа упал до рекордных на тот момент 34% одобрения.
 
Опрос проводился в период с 29 ноября по 4 декабря. В нем приняли участие 1 тысяча 503 совершеннолетних гражданина США. Погрешность составляет 2,9 процентных пункта.

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Ранее сообщалось, что половина американских избирателей верят в сговор Трампа с Россией.

Источник: korrespondent.net

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