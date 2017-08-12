Рейтинг Трампа установил исторический антирекорд

Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг нового минимального значения. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные исследовательским центром Pew Research Center.

Согласно исследованию, только 32% американцев одобряют работу Трампа на посту президента, что является рекордно низким показателем за всю историю наблюдений.

При этом 63% опрошенных недовольны действиями американского лидера.

В августе рейтинг Трампа упал до рекордных на тот момент 34% одобрения.





Трамп обозвал Ким Чен Ына "больным щенком" Опрос проводился в период с 29 ноября по 4 декабря. В нем приняли участие 1 тысяча 503 совершеннолетних гражданина США. Погрешность составляет 2,9 процентных пункта.

Ранее сообщалось, что половина американских избирателей верят в сговор Трампа с Россией.

Источник: korrespondent.net