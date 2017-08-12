Рейтинг Трампа установил исторический антирекорд

Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг нового минимального значения. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные исследовательским центром Pew Research Center.
Согласно исследованию, только 32% американцев одобряют работу Трампа на посту президента, что является рекордно низким показателем за всю историю наблюдений.
При этом 63% опрошенных недовольны действиями американского лидера.
В августе рейтинг Трампа упал до рекордных на тот момент 34% одобрения.
Ранее сообщалось, что половина американских избирателей верят в сговор Трампа с Россией.
Источник: korrespondent.net