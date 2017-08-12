Папа Римский решил изменить молитву Отче наш

Папа Римский Франциск высказался за изменение молитвы Отче наш, сообщает Daily Mail.

По мнению понтифика, исходя из перевода молитвы на английский и ряд других языков, можно подумать, что "бог выбирает, ввести ли нас во искушение или нет".

"Это нехороший перевод, потому что делает намек на то, что бог провоцирует на искушение", – заявил Папа Римский.

Папа Франциск напомнил, что во Франции уже поменяли текст молитвы, который теперь гласит "не позволь нам поддаться искушению". В таком переводе вина в искушении лежит на человеке, отметил глава Ватикана.

Согласно Евангелию, молитву Отче наш дал своим ученикам Иисус Христос в ответ на просьбу научить их молитве. На языке оригинала молитва утрачена, и самые древние из сохранившихся текстов с ней написаны на древнегреческом койне.



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Источник: korrespondent.net