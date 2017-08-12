08 декабря 2017, пятница, 04:10
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,4
08. 12. 2017

Папа Римский решил изменить молитву Отче наш

 
Папа Римский Франциск высказался за изменение молитвы Отче наш, сообщает Daily Mail.
 
По мнению понтифика, исходя из перевода молитвы на английский и ряд других языков, можно подумать, что "бог выбирает, ввести ли нас во искушение или нет".
 
"Это нехороший перевод, потому что делает намек на то, что бог провоцирует на искушение", – заявил Папа Римский.
 
Папа Франциск напомнил, что во Франции уже поменяли текст молитвы, который теперь гласит "не позволь нам поддаться искушению". В таком переводе вина в искушении лежит на человеке, отметил глава Ватикана.
 
Согласно Евангелию, молитву Отче наш дал своим ученикам Иисус Христос в ответ на просьбу научить их молитве. На языке оригинала молитва утрачена, и самые древние из сохранившихся текстов с ней написаны на древнегреческом койне.

Папа Римский расстроен множеством смартфонов на мессах
 
Напомним, 26 ноября Папа Римский Франциск помолился за жертв Голодомора в Украине. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

В понедельник утром сантехник Сидоров был найден убитым в подъезде своего дома. Соседи утверждают, что видели его таким уже не раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.