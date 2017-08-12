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08. 12. 2017

В ООН подсчитали стоимость гумпомощи для Донбасса

 
Координатор системы ООН в Украине Нил Уокер заявил, что для обеспечения гуманитарной помощью жителей Донбасса нужно выделить 187 миллионов долларов, передает Центр новостей ООН.
 
"В следующем году на оказание гуманитарной помощи жителям Украины потребуется 187 миллионов долларов. Кризис, связанный с конфликтом на востоке страны, коснулся 4,4 миллиона человек, из которых 3,4 миллиона нуждаются в помощи, а 2,3 миллиона находятся в особенно невыгодном положении", – сказал он.
 
По словам координатора ООН, около 1,2 миллиона человек на Донбассе испытывают недостаток продовольствия, это в два раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, растет также количество случаев устойчивого к антибиотикам туберкулеза, ВИЧ и полиомиелита.

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Ранее сообщалось, что Всемирная продовольственная программа ООН решила прекратить предоставление продовольствия и другой гуманитарной помощи жителям Донбасса.

Источник: korrespondent.net

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