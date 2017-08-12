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08. 12. 2017

Палестина отказалась принимать вице-президента США

Руководство Палестины отказалось встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом в знак протеста против переноса американского посольства в Израиле в Иерусалим, сообщает Reuters.

"Мы не будем принимать вице-президента США на палестинских территориях в ответ на признание оккупированного Иерусалима столицей Израиля", – заявил представитель палестинского правящего движения ФАТХ Джебриль Раджуб.

Как сообщал Корреспондент.net, 6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

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В свою очередь глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Иерусалим − вечная столица Палестины.

Источник: korrespondent.net

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