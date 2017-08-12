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08. 12. 2017

Назван самый модный цвет 2018 года

 
Исследовательский центр Pantone назвал главный цвет предстоящего 2018 года. Им стал фиолетовый оттенок Ultra Violet.
 
По словам экспертов, оттенок 18-3838 символизирует оригинальность, он способен вдохновлять на творческие поиски.
 

Pantone® revela a Cor Do Ano 2018: PANTONE® 18-3838 Ultra Violet
Criativa, imaginativa, Ultra Violet ilumina o caminho do que ainda está por vir. pic.twitter.com/wpZTAMrUsb

— PANTONE BRASIL (@pantoneBR) 7 декабря 2017 г.
 
Напомним, цветом текущего года признан зелено-желтый оттенок Greenery.

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Pantone Color Institute занимается исследованиями в области определения самых актуальных оттенков с 2000 года. К рекомендациям колористов прислушиваются специалисты в сфере моды, косметологии, промышленного, графического и интерьерного дизайна.

Источник: korrespondent.net

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