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08. 12. 2017

Порошенко обсудил с Лагард борьбу с коррупцией

 
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 8 декабря.
 
"Петр Порошенко и Кристин Лагард скоординировали подходы к созданию Антикоррупционного суда в Украине, с учетом соответствующей инициативы главы государства, а также обеспечение эффективной деятельности антикоррупционных институтов", – говорится в сообщении.
 
Отмечается, что украинский лидер и глава МВФ призвали политические силы в Верховной Раде "продемонстрировать исключительную ответственность и объединиться в поддержке законопроекта об Антикоррупционном суде для его скорейшего рассмотрения еще в этом году".
 
Лагард заверила, что МВФ поддерживает усилия украинских властей в вопросе борьбы с коррупцией с учетом достижений на пути основания соответствующих антикоррупционных институтов.
 
Порошенко проинформировал Лагард о прогрессе на пути реформ в Украине.

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Напомним, ранее МВФ потребовал прекратить атаки на НАБУ.

Источник: korrespondent.net

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