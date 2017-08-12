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08. 12. 2017

За год в Украине раскрыли 350 дел о торговле людьми

Министерство внутренних дел и Нацполиция с начала года раскрыли 350 дел, касающихся торговлей людьми. Об этом в четверг, 7 декабря, заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, передает пресс-служба МВД.

"В прошлом году министр внутренних дел представил концепцию совершенствования работы по противодействию торговле людьми. И мы уже имеем результаты. Если в 2016 году было 76 раскрытых уголовных дел, то в 2017 году, по состоянию на этот день - уже 357", - сказал Троян.

Напомним, в Николаевской области правоохранители перекрыли международный канал по продаже украинок за границу.

Источник: korrespondent.net

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