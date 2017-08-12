Госдеп: Решение Трампа по Иерусалиму не затронет вопрос границ

Решение президента США Дональда Трампа о признании за Иерусалимом статуса столицы Израиля не затронет вопроса границ. Об этом заявил в четверг, 7 декабря, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Сатерфилд, передает Washington Examiner.

По его словам, решение Трампа не отразится и на американских правительственных картах - Иерусалим на них также не будет обозначен, как принадлежащая Израилю территория. "Мы не меняем нашей точки зрения и не занимаем позиции относительно границ суверенитета в Иерусалиме, в том числе относительно географических границ", - добавил Сатерфилд.

Также не будут меняться паспорта родившихся на территории этого города американцев.

"В настоящее время никаких изменений в нашей политике в отношении консульской практики или выдачи паспортов нет", - сказал он.

По его словам, у родившихся на территории Иерусалима граждан США в паспорте будет написано не "Иерусалим, Израиль", а просто "Иерусалим", как и прежде.

Напомним, руководство Палестины отказалось встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом в знак протеста против переноса американского посольства в Израиле в Иерусалим.

Источник: korrespondent.net