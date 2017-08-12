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08. 12. 2017

Латвия: РФ должна отвечать за агрессию в Украине

Россия должна нести полную ответственность за содеянное на востоке Украины. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс на заседании Совета министров ОБСЕ в Вене, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Украинский вопрос должен оставаться в центре повестки дня ОБСЕ, учитывая важную роль организации в деле предотвращения и разрешения конфликтов", - подчеркнул Ринкевичс.

Также дипломат выразил обеспокоенность по поводу ухудшения положения с правами человека в Крыму - особенно с ограничениями прав человека и основных свобод крымских татар с начала осуществления РФ аннексии Крымского полуострова.

"Россия должна нести полную ответственность за свои агрессивные действия в Украине", - убежден Ринкевичс.

Напомним, латвийские правоохранители задержала мужчину, который пытался уехать для участия в вооруженном конфликте на Донбассе.

Источник: korrespondent.net

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