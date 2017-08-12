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08. 12. 2017

Этнических венгров на Закарпатье уже гораздо меньше – Климкин

Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто об уменьшении количества венгров, проживающих в Закарпатской области. Об этом Климкин написал в микроблоге в Twitter.

"Министерскую встречу ОБСЕ завершаем на позитиве. Приятный разговор с венгерским коллегой Петером Сийярто. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тыс. и даже не 100 тыс. Люди покидают регион. Наша общая с Венгрией задача - поддержать и помочь общинам", - заявил дипломат.

Міністерську зустріч ОБСЄ завершуємо на позитиві. Приємна розмова з угорським колегою Петером Сіярто. Етнічних угорців на Закарпатті вже не 150 тис і навіть не 100 тис. Люди залишають регіон. Наше спільне з Угорщиною завдання - підтримати та допомогти громадам. pic.twitter.com/ciXorD5sfq

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 грудня 2017 р.

Накануне Венгрия призвала ОБСЕ направить постоянную миссию в Закарпатскую область в связи с "напряженностью" в регионе, где, по словам Петера Сийярто, проживает 150 тысяч венгров.

Напомним, ранее Сийярто заявил, что Украина, приняв новый закон об образовании, нарушила обязательства перед НАТО, поэтому должна отозвать его.

Источник: korrespondent.net

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