Чехия тоже хочет перенести посольство в Иерусалим

Чехия после США может перенести посольство в Израиле в Иерусалим. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, сообщает издание iDnes.

"Я очень рад, потому что когда я был в Израиле с визитом четыре года назад, я сказал, что было бы хорошо перенести посольство Чехии в Иерусалим", – отметил Земан, комментируя признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.

По словам чешского президента, Трамп принял верное политическое решение.

Земан также считает, что страны Евросоюза "совершенно точно" должны последовать примеру США, также переведя свои посольства в Израиле в Иерусалим.

Напомним, 6 декабря Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Теперь посольство Соединенных Штатов должно переехать из Тель-Авива.

После этого решение на улицах Иерусалима начались беспорядки.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в израильский город Иерусалим в связи с массовыми протестами.

Источник: korrespondent.net