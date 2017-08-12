За масштабной кибератакой BadRabbit стоит российская структура – СМИ

Масштабную кибератаку с помощью вируса-шифровальщика BadRabbit, в ходе которой пострадали многие организации по всему миру, спланировала российская структура. Об этом ссылаясь на источники, сообщает Российская газета.

Отмечается, что интенсивность и сам характер вирусной атаки доказывают, что ее целью было не получение выкупа, а демонстрация возможностей по разрушению коммуникаций крупных СМИ или в каких-либо других целях.

В частности, эксперты указывают, что это была явно вторая волна кибератаки, и ее тщательно разработали вовсе не ради выкупа в несколько биткоинов.

Как сообщалось, вирус Bad Rabbit который атаковал во вторник, 24 октября, Украину, зафиксировали также и в России, Турции и Германии. Для распространения вируса BadRabbit использовалось фейковое обновление Adobe Flash Player.

Глава киберполиции Украины Сергей Демедюк считает, что за кибератакой крылся более серьезный взлом.

Источник: korrespondent.net