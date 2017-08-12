В России объяснили, откуда мог взяться рутений в Европе

Причиной повышения уровня рутения-106 в воздухе над Россией и рядом стран Европы могло быть сгорание в атмосфере спутника, на борту которого находился источник с этим изотопом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на выводы соответствующей межведомственной комиссии.

Как следует из обнародованных в пятницу, 8 декабря, выводов комиссии, результаты мониторинга дают основания утверждать, что источник выброса рутения-106 не мог находиться на территориях между Южным Уралом и Восточной Европой.

"Учитывая, что эти территории находятся на удалении более двух с половиной тысяч километров, сложившаяся картина может указывать на наличие другого источника выбросов, который явился внешним по отношению к упомянутым территориям", – говорится в материалах комиссии.

Эксперты отмечают, что "таким источником могло быть, в том числе, сгорание в атмосфере искусственного спутника (или его фрагмента), на борту которого находился источник рутения-106 с высокой суммарной активностью".

Как сообщал Корреспондент.net, в октябре 2017 года в странах Европы зафиксировали повышение уровня радиоактивного элемента рутений-106. Утверждалось, что источник загрязнения находится на Южном Урале в РФ.

Напомним, Россия призналась в радиоактивной утечке через полтора месяца после выброса, облако которого накрыло Европу.

Источник: korrespondent.net