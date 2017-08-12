Порошенко в Литве рассказал о ситуации с Саакашвили

Ситуация с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили не стоит международного внимания. Об этом заявил президент Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Литву, передает РБК-Украина.

"Вообще, если мы оцениваем ситуацию с Саакашвили - она не стоит международного внимания. Потому что есть конкретные преступления, которые были воплощены, и мы должны обеспечить: первое - прозрачность следствия, второе - абсолютную открытость, беспристрастность следственных органов. Прозрачный эффективный беспристрастный суд. Это то, что мы должны гарантировать, как независимое государство", - заявил Порошенко.

Президент также отметил, что если кто-то нарушает закон, то он должен понести за это наказание.

"Если кто-то, кто обвиняется - убегает из-под стражи, или нарушает закон, или незаконно пересекает границу - за это должна быть ответственность, но она не должна быть связана с какой-либо политической деятельностью той или иной личности", - заявил Порошенко.

Напомним, Саакашвили задержали во вторник, 5 декабря, по подозрению в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности.

Однако активисты сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили.

Полиция объявила в розыск Саакашвили.

6 декабря, правоохранители совершили попытку обнаружить и задержать Саакашвили в лагере возле Верховной Рады.

Источник: korrespondent.net