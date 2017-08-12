08 декабря 2017, пятница, 15:16
+2°C
Завтра +1°C
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
08. 12. 2017

Минюст пожаловался на обыски НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро в пятницу, 8 декабря, провело обыски в Министерстве юстиции с нарушением законов. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции Наталия Бернацкая в Facebook.

"Сегодня в 7:15 утра без постановления суда в здание Министерства юстиции ворвались сотрудники НАБУ. Незаконно изъяли у уборщицы ключи от кабинетов и заперлись внутри. Когда в половине девятого на работу пришли наши сотрудники и потребовали через закрытую дверь решение суда, или хоть какие-то документы, детективы НАБУ сбежали без каких-либо объяснений через черный ход", - написала замминистра.

По ее словам, Минюсту неизвестно, какие документы могли быть похищены в ходе обысков.

Ранее президент Петр Порошенко пообещал не допустить политического вмешательства в работу антикоррупционных структур.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В понедельник утром сантехник Сидоров был найден убитым в подъезде своего дома. Соседи утверждают, что видели его таким уже не раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.