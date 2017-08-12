Киев испытал БТР, созданный по стандартам НАТО

Укроборонпром показал испытание БТР-4МВ1, который создали по стандартам НАТО и технологическими решениями в соответствии с последними тенденциями бронетехники Альянса.

На видео показано на что способен украинский БТР в условиях бездорожья или зоны активных боевых действий.

"Была успешно проведена целая серия огневых испытаний по уничтожению условных целей из штатного вооружения при различных погодных условиях, – отчитались в Укроборонпроме.

Главной особенностью БТР-4МВ1 является использование модульного подхода в построении бронезащиты авто и разнесения слоев брони. Благодаря этим техническим показателям удается достичь значительного повышения защиты экипажа и самой боевой машины.

Ранее Киевский бронетанковый завод провел успешные испытания новой партии БТР-3ДА и передал технику Национальной гвардии Украины.

Источник: korrespondent.net