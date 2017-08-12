08 декабря 2017, пятница, 15:16
+2°C
Завтра +1°C
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
08. 12. 2017

Киев испытал БТР, созданный по стандартам НАТО

Укроборонпром показал испытание БТР-4МВ1, который создали по стандартам НАТО и технологическими решениями в соответствии с последними тенденциями бронетехники Альянса.

На видео показано на что способен украинский БТР в условиях бездорожья или зоны активных боевых действий.

"Была успешно проведена целая серия огневых испытаний по уничтожению условных целей из штатного вооружения при различных погодных условиях, – отчитались в Укроборонпроме.

Главной особенностью БТР-4МВ1 является использование модульного подхода в построении бронезащиты авто и разнесения слоев брони. Благодаря этим техническим показателям удается достичь значительного повышения защиты экипажа и самой боевой машины.

Ранее Киевский бронетанковый завод провел успешные испытания новой партии БТР-3ДА и передал технику Национальной гвардии Украины.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В понедельник утром сантехник Сидоров был найден убитым в подъезде своего дома. Соседи утверждают, что видели его таким уже не раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.