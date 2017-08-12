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08. 12. 2017

Языковой закон: Венецианская комиссия встала на сторону Украины

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) не поддержала обвинения Венгрии об урезании прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины Об образовании. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки.

"Мы также благодарны, что Комиссия приняла аргументацию украинской стороны относительно упреков, что языковая статья закона Об образовании сужает права представителей национальных меньшинств", - сказано в сообщении.

В информации отмечается, что Венецианская комиссия в своих выводах заявила, что вопросы содержания и объема прав относятся исключительно к компетенции Конституционного суда Украины, а ряд вопросов касательно применения языков должен решаться специальными законами.

"Следовательно, обвинения со стороны Венгрии не поддержаны", - утверждают в Минобразования.

Напомним, 29 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон Об образовании на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Источник: korrespondent.net

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