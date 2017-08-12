Глава Нацполиции рассказал, почему не задержан Саакашвили

Бывший одесский губернатор и лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили не задержали, потому что не выполнены все юридические процедуры. Об этом заявил в пятницу, 8 декабря, глава Нацполиции Сергей Князев, передает РБК-Украина.

"На то есть ряд юридических процедур, которые необходимо выполнить, мы же цивилизованное государство", - заявил Князев.

Кроме того, Саакашвили свободно выступает на площади, поскольку, по словам главы Нацполиции, "каждый человек имеет право на свое волеизъявление".

"Основная задача, которую я ставлю работникам Нацполиции - любые действия должны быть уравновешены, не должна проливаться кровь граждан; каких-либо силовых методов противостояния мы все должны избегать, насколько это максимально возможно", - резюмировал Князев.

Он подчеркнул, что приложит максимум усилий, чтобы избежать столкновений во время задержания политика.

Напомним, Саакашвили задержали во вторник, 5 декабря, по подозрению в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности.

Однако активисты сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили.

Источник: korrespondent.net