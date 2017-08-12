Климкин, Тиллерсон, Лавров обсудили Донбасс. Итоги

Министр иностранных дел Павел Климкин встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым в Вене 7 декабря впервые за три года.
Накануне Климкин и Лавров провели отдельные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Встречи прошли "на полях" заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. Климкин, Лавров и Тиллерсон обсуждали Донбасс. Корреспондент.net подводит итоги.
Обмен пленными
Климкин рассказал, что на встрече с Лавровым в Вене поднимался вопрос обмена пленными в Донбассе.
"Обсудили вопрос обмена пленными с министром иностранных дел Лавровым. Нам стоит реализовать это в ближайшие недели, потому что это касается людей и их близких", - написал министр в Twitter.
Климкин ранее говорил, что попытается встретиться с Лавровым, чтобы обсудить вопрос заключенных украинцев, и в российской делегации подтвердили такой запрос из Киева.
В конце ноября СМИ, ссылаясь на источник в СБУ, сообщали, что Киев и самопровозглашенные "республики" согласовали списки на обмен пленными.
Источник подчеркнул, что у ЛДНР список значительно больше, чем у Киева, однако точное число не уточнялось. При этом сепаратисты подтвердили не всех лиц, указанных в списках украинской стороны.
"Тех, на кого у них есть что-то серьезное, тех не подтвердили. Военных, а также людей, которые подозреваются в сотрудничестве с СБУ, украинской разведкой, пограничниками, ССО, этих подтвердили", -рассказал источник в СБУ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, пояснил, что ситуация с условиями обмена непростая.
"В любом случае лидеры этих непризнанных "республик", согласившись с инициативой, они отметили, что еще предстоит согласовать все детали освобождения с Киевом. А здесь ситуация очень непростая", - заявил Песков, отметив, что в данной ситуации возникает много различных проблем.
Спикер Кремля уточнил, что Украина удерживает многих пленных в статусе особо тяжких преступлений, что по закону не подлежит амнистии.
8 декабря полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин заявил, что Донецк расчитывает на обмен пленными до конца текущего года.
"Мяч, на самом деле, на стороне Украины, потому что мы, со своей стороны, готовы хоть завтра провести обмен, здесь (вопрос), насколько готова Украина", - цитирует Пушилина РИА Новости.
Ранее в ЛДНР говорили, что не рассматривают поэтапный обмен пленными с Киевом.
"Естественно, диалог был передать одновременно всех. Никакой поэтапности, частями, даже не обсуждается", - сказала полпред ЛНР Ольга Кобцева.
По ее словам, "республики" готовы передать 74 пленных в обмен на 306 пленных.
Россия нападает на ОБСЕ
Как рассказал Климкин, с Тиллерсоном и спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером он обсуждал дальнейшее давление на Россию в контексте будущих новых санкций. Украинский министр назвал эту встречу "классной" по атмосфере.
"Многие вопросы обсудили о том, что мы делаем вместе с ним и Волкером по продвижению (миротворческой) миссии, что делать дальше, как дальше строить давление на Россию, в том числе и в контексте реализации новых американских санкций. Много разных идей. Работаем дальше", - заявил Климкин.
Он также сообщил, что обсудил с Тиллерсоном реализацию реформ в Украине.
Во время выступления в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене Климкин отметил, что Россия должна заплатить Украине компенсацию за агрессию.
"Ясно, что деоккупация Крыма станет единственным путем для решения текущих проблем с правами человека и безопасности на полуострове. Мы призываем к мирным скоординированным усилиям в рамках структуры специальной платформы, инициированной Украиной", - добавил он.
Министр обвинил Россию в невыполнении минских соглашений и призвал покинуть Крым.
"Она должна покинуть временно оккупированный Крым и компенсировать ущерб, который она причинила украинцам, украинской земле и инфраструктуре", - подчеркнул Климкин.
В свою очередь, Тиллерсон во время выступления заявил, что главным вызовом, который сейчас стоит перед ОБСЕ, является решение ситуации в Украине.
"Из всех вызовов, которые стоят сегодня перед ОБСЕ, нет более важного или язвительного, чем ситуация в Украине. Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - подтвердил глава американского внешнеполитического ведомства.
Он также отметил, что Россия, в отличие от Украины, не выполняет минские соглашения.
"Мы призываем Россию и ее представителей прекратить преследование, запугивание и нападения на миссию ОБСЕ", - подчеркнул Тиллерсон и напомнил о гибели в апреле на Донбассе американца Джозефа Стоуна, который работал фельдшером в составе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Миротворцы ООН в Донбассе
Глава американского внешнеполитического ведомства по итогам встречи заявил, что у него состоялся "хороший диалог" с министром иностранных дел России.
Среди прочих тем Лавров и Тиллерсон обсуждали конфликт на востоке Украины.
"С российской стороны отмечена безальтернативность минских договоренностей от 12 февраля 2015 года. Вновь указано на необходимость неукоснительного выполнения их положений киевскими властями", - говорится в сообщении российского МИД.
По итогам встречи у Тиллерсона спросили, смог ли он добиться прогресса на встрече и получил ли от Лаврова какие-либо обязательства. Госсекретарь ответил, что в основном "речь шла о теме миротворцев ООН в Украине".
"Я не буду вдаваться в детали того, что мы получили. Если мы можем что-то получить, значит, это и получили. Мы получили хороший диалог, получили сотрудничество", - заявил он.
Тиллерсон также добавил, что этот вопрос "невозможно решить за одну встречу".
Лавров, в свою очередь заявил, что США предлагают ввести на неподконтрольные Киеву территории Донбасса "оккупационную администрацию ООН".
В частности, глава МИД подчеркнул, что по Украине у США и России "еще меньше совпадающих подходов", чем по урегулированию в Сирии.
"То, что мы услышали от Волкера, - это совсем противоположный подход. Он заключается в том, чтобы, не зацикливаясь на вопросах особого статуса Донбасса, амнистии, подготовки выборов через прямой диалог Киева, Донецка и Луганска, первым делом ввести туда, по сути, администрацию ООН, которая будет руководить всем тем, что происходит в ЛДНР", - сказал Лавров.
Источник: korrespondent.net