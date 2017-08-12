Климкин, Тиллерсон, Лавров обсудили Донбасс. Итоги

Министр иностранных дел Павел Климкин встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым в Вене 7 декабря впервые за три года.

Накануне Климкин и Лавров провели отдельные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Встречи прошли "на полях" заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. Климкин, Лавров и Тиллерсон обсуждали Донбасс. Корреспондент.net подводит итоги.

Обмен пленными

Климкин рассказал, что на встрече с Лавровым в Вене поднимался вопрос обмена пленными в Донбассе.

"Обсудили вопрос обмена пленными с министром иностранных дел Лавровым. Нам стоит реализовать это в ближайшие недели, потому что это касается людей и их близких", - написал министр в Twitter.

Климкин ранее говорил, что попытается встретиться с Лавровым, чтобы обсудить вопрос заключенных украинцев, и в российской делегации подтвердили такой запрос из Киева.

В конце ноября СМИ, ссылаясь на источник в СБУ, сообщали, что Киев и самопровозглашенные "республики" согласовали списки на обмен пленными.

Климкин на саммите ОБСЕ / EPA

Источник подчеркнул, что у ЛДНР список значительно больше, чем у Киева, однако точное число не уточнялось. При этом сепаратисты подтвердили не всех лиц, указанных в списках украинской стороны.

"Тех, на кого у них есть что-то серьезное, тех не подтвердили. Военных, а также людей, которые подозреваются в сотрудничестве с СБУ, украинской разведкой, пограничниками, ССО, этих подтвердили", -рассказал источник в СБУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, пояснил, что ситуация с условиями обмена непростая.

"В любом случае лидеры этих непризнанных "республик", согласившись с инициативой, они отметили, что еще предстоит согласовать все детали освобождения с Киевом. А здесь ситуация очень непростая", - заявил Песков, отметив, что в данной ситуации возникает много различных проблем.

Спикер Кремля уточнил, что Украина удерживает многих пленных в статусе особо тяжких преступлений, что по закону не подлежит амнистии.

8 декабря полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин заявил, что Донецк расчитывает на обмен пленными до конца текущего года.

Лавров и Климкин не фотографировались в Вене / EPA

"Мяч, на самом деле, на стороне Украины, потому что мы, со своей стороны, готовы хоть завтра провести обмен, здесь (вопрос), насколько готова Украина", - цитирует Пушилина РИА Новости.

Ранее в ЛДНР говорили, что не рассматривают поэтапный обмен пленными с Киевом.

"Естественно, диалог был передать одновременно всех. Никакой поэтапности, частями, даже не обсуждается", - сказала полпред ЛНР Ольга Кобцева.

По ее словам, "республики" готовы передать 74 пленных в обмен на 306 пленных.

Россия нападает на ОБСЕ

Как рассказал Климкин, с Тиллерсоном и спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером он обсуждал дальнейшее давление на Россию в контексте будущих новых санкций. Украинский министр назвал эту встречу "классной" по атмосфере.

"Многие вопросы обсудили о том, что мы делаем вместе с ним и Волкером по продвижению (миротворческой) миссии, что делать дальше, как дальше строить давление на Россию, в том числе и в контексте реализации новых американских санкций. Много разных идей. Работаем дальше", - заявил Климкин.

Он также сообщил, что обсудил с Тиллерсоном реализацию реформ в Украине.

Во время выступления в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене Климкин отметил, что Россия должна заплатить Украине компенсацию за агрессию.

"Ясно, что деоккупация Крыма станет единственным путем для решения текущих проблем с правами человека и безопасности на полуострове. Мы призываем к мирным скоординированным усилиям в рамках структуры специальной платформы, инициированной Украиной", - добавил он.

Министр обвинил Россию в невыполнении минских соглашений и призвал покинуть Крым.

"Она должна покинуть временно оккупированный Крым и компенсировать ущерб, который она причинила украинцам, украинской земле и инфраструктуре", - подчеркнул Климкин.

Климкин и Тиллерсон в Вене / EPA

В свою очередь, Тиллерсон во время выступления заявил, что главным вызовом, который сейчас стоит перед ОБСЕ, является решение ситуации в Украине.

"Из всех вызовов, которые стоят сегодня перед ОБСЕ, нет более важного или язвительного, чем ситуация в Украине. Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - подтвердил глава американского внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что Россия, в отличие от Украины, не выполняет минские соглашения.

"Мы призываем Россию и ее представителей прекратить преследование, запугивание и нападения на миссию ОБСЕ", - подчеркнул Тиллерсон и напомнил о гибели в апреле на Донбассе американца Джозефа Стоуна, который работал фельдшером в составе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Миротворцы ООН в Донбассе

Глава американского внешнеполитического ведомства по итогам встречи заявил, что у него состоялся "хороший диалог" с министром иностранных дел России.

Среди прочих тем Лавров и Тиллерсон обсуждали конфликт на востоке Украины.

"С российской стороны отмечена безальтернативность минских договоренностей от 12 февраля 2015 года. Вновь указано на необходимость неукоснительного выполнения их положений киевскими властями", - говорится в сообщении российского МИД.

По итогам встречи у Тиллерсона спросили, смог ли он добиться прогресса на встрече и получил ли от Лаврова какие-либо обязательства. Госсекретарь ответил, что в основном "речь шла о теме миротворцев ООН в Украине".

"Я не буду вдаваться в детали того, что мы получили. Если мы можем что-то получить, значит, это и получили. Мы получили хороший диалог, получили сотрудничество", - заявил он.

Тиллерсон также добавил, что этот вопрос "невозможно решить за одну встречу".

Тиллерсон и Лавров в Вене / EPA

Лавров, в свою очередь заявил, что США предлагают ввести на неподконтрольные Киеву территории Донбасса "оккупационную администрацию ООН".

В частности, глава МИД подчеркнул, что по Украине у США и России "еще меньше совпадающих подходов", чем по урегулированию в Сирии.

"То, что мы услышали от Волкера, - это совсем противоположный подход. Он заключается в том, чтобы, не зацикливаясь на вопросах особого статуса Донбасса, амнистии, подготовки выборов через прямой диалог Киева, Донецка и Луганска, первым делом ввести туда, по сути, администрацию ООН, которая будет руководить всем тем, что происходит в ЛДНР", - сказал Лавров.

Источник: korrespondent.net