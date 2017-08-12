Пентагон опроверг заявление России о разгроме ИГИЛ в Сирии

В Сирии и Ираке до сих пор остаются около трех тысяч исламистов вопреки заявлениям России о том, что террористическая группировка Исламское государство разгромлена на сирийской территории.

Об этом сказал представитель Министерства обороны США Эрик Пэхон, сообщает Радио Свобода.

Он отметил, что российские военные вообще не добились большого прогресса в борьбе с терроризмом в регионе.

Заявление российских властей также опровергли в исследовательской группе Conflict Intelligence Team, которая занимается мониторингом ситуации в Сирии. Эксперты настаивают, что сразу несколько исламистских группировок по-прежнему активны в ряде сирийских провинций.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе президент России Владимир Путин со ссылкой на доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу заявил, что боевики ИГИЛ полностью разгромлены в Сирии, но "еще могут быть отдельные очаги сопротивления".

В свою очередь начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что проамериканская коалиция не сыграла большой роли в уничтожении ИГИЛ в Сирии. При этом он отметил вклад курдов в победу над исламистами.

Источник: korrespondent.net