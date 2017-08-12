Пропуск граждан через КПП Станица Луганская временно приостановят

Пропуск людей через КПВВ Станица Луганская на Донбассе будет приостановлен 9-10 декабря в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что в эти выходные специалисты произведут ремонт деревянных опор моста на неподконтрольной территории в целях безопасности перемещения по нему гражданского населения.

"Восстановление разрушенного моста существенно повысит уровень безопасного движения гражданского населения, которое направляется через линию разграничения в оба направления. В течение 9 и 10 декабря будут проведены обновления элементов мостового перехода, который сейчас разрушен", – говорится в сообщении.

Контрольно-пропускной пункт начнет работать в штатном режиме 11 декабря.

Напомним, с 29 октября контрольные пункты пропуска на границе с оккупированными территориями Донбасса перешли на зимний график работы.

Источник: korrespondent.net