МИД Украины сделало заявление по статусу Иерусалима

МИД Украины настаивает на необходимости выполнения решения Совета безопасности ООН относительно статуса Иерусалима и полного соблюдения международного права. Об этом 8 января заявили в Министрестве иностранных дел Украины.

"Украина выступает за полное соблюдение норм международного права и необходимость выполнения соответствующих решений Совета Безопасности ООН о статусе Иерусалима", - отмечают в МИД.

В ведомстве также призывают возобновить переговоры и предотвратить насилие.

"Считаем, что мировое сообщество должно сосредоточить все усилия, в том числе в рамках Совета безопасности ООН, с целью предотвратить насилие и побудить стороны к немедленному возобновлению переговорного процесса по ближневосточному мирному урегулированию", - говорится в заявлении.

Напомним, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что решения по Иерусалиму должны быть приняты в рамках договоренностей по окончательному статусу между двумя сторонами.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

Источник: korrespondent.net