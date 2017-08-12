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08. 12. 2017

НАБУ временно лишат доступа к реестру е-деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции временно лишит полного доступа Национальное антикоррупционное бюро к реестру электронных деклараций. Об этом на заседании НАПК сообщила председатель Наталья Корчак, сообщают Українські Новини.

По словам сотрудника НАПК Александра Писаренко, в сентябре сотрудник НАБУ, зайдя в реестр е-деклараций, изменил декларацию одного из чиновников.

В связи с этим агентство обратилось в НАБУ с просьбой пояснить данный инцидент.

НАБУ ответило, что это обычная ошибка и служебная проверка не выявила нарушений.

"Даю поручение...до выяснения причин и обстоятельств, в которых имел место данный факт...принять меры, связанные с остановкой доступа сотрудников Национального антикоррупционного бюро к реестру деклараций", - сказала Корчак.

Также Корчак поручила Писаренко подготовить и направить соответствующее заявление в правоохранительные органы.

По словам Корчак, после выяснения всех обстоятельств будет принято решение о возобновлении доступа НАБУ к реестру.

Напомним, 29 ноября правоохранители задержали агента Национального антикоррупционного бюро при попытке передачи взятки первому заместителю председателя государственной Миграционной службы Дине Пимаховой.

В свою очередь, в НАБУ обнародовали фрагменты рассекреченных аудио- и видеоматериалов, полученных во время проведения негласных следственных действий в рамках спецоперации по внедрению детектива под прикрытием в организованную преступную группировку, действовавшую в Государственной миграционной службе Украины.

Источник: korrespondent.net

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